Qualcomm хочет купить Intel, которая сейчас стоит $90 млрд

Компания Qualcomm проявила интерес к приобретению Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных микросхем. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники. Хотя сделка по поглощению Intel, чья рыночная стоимость сейчас составляет около $90 млрд, еще далека от завершения, интерес Qualcomm привлек внимание экспертов, особенно учитывая глубокий кризис, с которым столкнулась Intel.

Ситуация сложилась на фоне падения рыночной стоимости Intel на 60% по сравнению с 2020 годом, когда компания оценивалась в $290 млрд. Сейчас она переживает серьезные финансовые и организационные трудности, и продажа может стать выходом из затруднительного положения. Однако такая масштабная сделка, если она состоится, наверняка привлечет внимание антимонопольных регуляторов, что может затруднить ее реализацию. В связи с этим Qualcomm рассматривает возможность перепродажи некоторых активов или подразделений Intel для смягчения возможных конфликтов с регуляторами.

В свою очередь, Qualcomm, рыночная стоимость которой составляет около $185 млрд, стремится расширить свои горизонты. Поглощение Intel позволит компании выйти на новые рынки, добавив в свой портфель процессоры для ноутбуков, серверов и встраиваемых систем. Исторически компании уже сотрудничали в сфере производства микросхем, но эти усилия были прекращены по техническим причинам.

Под руководством генерального директора Пэта Гелсингера Intel последние три года пытается справиться с кризисом, включая запуск производства для сторонних заказчиков, что пока не принесло ожидаемых результатов. Производственное подразделение Intel по-прежнему убыточно, а недавние отчеты компании показали убытки в размере $1,6 млрд во втором квартале 2024 года. На фоне этих трудностей Intel также приняла меры по сокращению расходов, в том числе планирует уволить тысячи сотрудников и приостановить выплату дивидендов.

Отставка Лип-Бу Тана, одного из ключевых руководителей Intel, в конце августа 2024 года, еще больше усугубила ситуацию, поставив под вопрос долгосрочную стратегию компании.