Qualcomm хоче купити Intel, яка зараз коштує $90 млрд

Компанія Qualcomm виявила інтерес до придбання Intel, одного з найбільших у світі виробників комп’ютерних мікросхем. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на обізнані джерела. Хоча угода з поглинання Intel, чия ринкова вартість зараз становить близько $90 млрд, ще далека від завершення, інтерес Qualcomm привернув увагу експертів, особливо з огляду на глибоку кризу, з якою зіткнулася Intel.

Ситуація склалася на тлі падіння ринкової вартості Intel на 60% порівняно з 2020 роком, коли компанія оцінювалася у $290 млрд. Зараз вона переживає серйозні фінансові та організаційні труднощі, і продаж може стати виходом із скрутного становища. Однак така масштабна угода, якщо вона відбудеться, напевно приверне увагу антимонопольних регуляторів, що може ускладнити її реалізацію. У зв’язку з цим Qualcomm розглядає можливість перепродажу деяких активів чи підрозділів Intel для пом’якшення можливих конфліктів із регуляторами.

У свою чергу Qualcomm, ринкова вартість якої становить близько $185 млрд, прагне розширити свої горизонти. Поглинання Intel дозволить компанії вийти на нові ринки, додавши в свій портфель процесори для ноутбуків, серверів та систем, що вбудовуються. Історично компанії вже співпрацювали у сфері виробництва мікросхем, але ці зусилля припинили з технічних причин.

Під керівництвом генерального директора Пета Гелсінгер Intel останні три роки намагається впоратися з кризою, включаючи запуск виробництва для сторонніх замовників, що поки не принесло очікуваних результатів. Виробничий підрозділ Intel, як і раніше, збитковий, а нещодавні звіти компанії показали збитки у розмірі $1,6 млрд у другому кварталі 2024 року. На тлі цих труднощів Intel також вжила заходів щодо скорочення витрат, у тому числі планує звільнити тисячі співробітників та призупинити виплату дивідендів.

Відставка Ліп-Бу Тана, одного з ключових керівників Intel, наприкінці серпня 2024 року ще більше посилила ситуацію, поставивши під питання довгострокову стратегію компанії.