Proton Mail добавит искусственный интеллект Scribe для написания электронных писем24.07.24
Proton Mail анонсировала новый инструмент на основе искусственного интеллекта под названием Proton Scribe, который поможет пользователям составлять и совершенствовать черновики электронных писем. Это нововведение представляет собой ассистента по написанию текста, разработанного с учетом принципов конфиденциальности. Scribe не учится на данных из папки «Входящие» и не сохраняет данные из черновиков, благодаря использованию шифрования с нулевым доступом.
Функция была создана в ответ на запросы пользователей, которые отмечали необходимость подобного инструмента. Scribe можно использовать как локально, так и на серверах Proton, не требуя регистрации. Он основан на моделях с открытым кодом и доступен через иконку карандаша в редакторе Proton Mail. Пользователи могут вводить свои мысли, а Scribe создаст черновик, который можно затем отредактировать с помощью функций «Сократить» и «Корректировать», а также изменить тон письма на более официальный.
В настоящее время Scribe поддерживает только английский язык. Владельцы планов Visionary и Lifetime получат доступ к инструменту без дополнительной платы, тогда как пользователи планов Proton Business — Mail Essentials, Mail Professional или Proton Business Suite смогут бесплатно протестировать Scribe в течение 14 дней. После этого использование функции будет стоить 3 доллара в месяц.
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