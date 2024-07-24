Protonmail додати штучний інтелект Scribe для написання електронних листів24.07.24
Proton Mail анонсувала новий інструмент на основі штучного інтелекту під назвою Proton Scribe, який допоможе користувачам складати та вдосконалювати чернетки електронних листів. Це нововведення є помічником з написання тексту, розробленого з урахуванням принципів конфіденційності. Scribe не навчається на даних з папки “Вхідні” і не зберігає дані з чернеток, завдяки використанню шифрування з нульовим доступом.
Функція була створена у відповідь на запити користувачів, які наголошували на необхідності подібного інструменту. Scribe можна використовувати як локально, і на серверах Proton, не вимагаючи реєстрації. Він заснований на моделях з відкритим кодом та доступний через іконку олівця у редакторі Proton Mail. Користувачі можуть вводити свої думки, а Scribe створить чернетку, яку можна відредагувати за допомогою функцій “Скоротити” і “Коректувати”, а також змінити тон листа на більш офіційний.
В даний час Scribe підтримує лише англійську мову. Власники планів Visionary та Lifetime отримають доступ до інструменту без додаткової плати, тоді як користувачі планів Proton Business – Mail Essentials, Mail Professional або Proton Business Suite зможуть безкоштовно протестувати Scribe протягом 14 днів. Після цього використання функції коштуватиме 3 долари на місяць.
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Proton Mail анонсувала новий інструмент на основі штучного інтелекту під назвою Proton Scribe, який допоможе користувачам складати та вдосконалювати чернетки електронних листів
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