25.06.25
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
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Ugreen Uno powerbank

Расскажем про портативный аккумулятор Ugreen Uno с номинальной емкостью 10 000 мА·ч и набором дополнительных плюшек