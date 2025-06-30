Продажи Tesla в Европе падают 5 месяцев подряд

В мае 2025 года Tesla продолжила фиксировать снижение продаж в Европе. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи компании в странах ЕС, Великобритании и государствах Европейской ассоциации свободной торговли сократились на 27,9% по сравнению с маем прошлого года — до 13 863 автомобилей. Это уже пятый месяц подряд, когда бренд демонстрирует отрицательную динамику в регионе. Рыночная доля Tesla упала с 1,8% до 1,2%.

На фоне этих данных акции компании подешевели почти на 5%. С начала года стоимость бумаг снизилась более чем на 18%. Аналитики отмечают, что среди причин — не только усиливающаяся конкуренция, но и политическая активность главы компании Илона Маска, которая вызвала критику и акции протеста возле автосалонов Tesla в ряде европейских стран.

Растущее давление со стороны китайских автопроизводителей также сказывается на позициях Tesla. В мае компания BYD реализовала в Европе почти столько же автомобилей, сколько Tesla, а в апреле впервые опередила её по продажам. Европейские потребители всё чаще выбирают более доступные китайские электромобили, несмотря на новые импортные пошлины ЕС. Всего в мае китайские бренды продали в Европе 65 808 машин — более чем в два раза больше, чем год назад, что увеличило их долю на рынке до 5,9%.

В попытке укрепить позиции Tesla обновила Model Y. В частности, в Норвегии эта модель уже показала рост интереса со стороны покупателей. Тем не менее, в целом компания сталкивается с усиливающимся давлением как со стороны традиционных автоконцернов, так и со стороны амбициозных китайских производителей, что влияет на её перспективы в Европе.