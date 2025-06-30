Продаж Tesla в Європі падає 5 місяців поспіль30.06.25
У травні 2025 року Tesla продовжила фіксувати зниження продажів у Європі. За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), продаж компанії в країнах ЄС, Великобританії та державах Європейської асоціації вільної торгівлі скоротився на 27,9% порівняно з травнем минулого року — до 13863 автомобілів. Це вже п’ятий місяць поспіль, коли бренд демонструє негативну динаміку у регіоні. Ринкова частка Tesla впала з 1,8 до 1,2%.
На тлі цих даних акції компанії подешевшали майже на 5%. З початку року вартість паперів знизилася більш як на 18%. Аналітики зазначають, що серед причин — не тільки конкуренція, що посилюється, а й політична активність голови компанії Ілона Маска, яка викликала критику та акції протесту біля автосалонів Tesla у низці європейських країн.
Зростання тиску з боку китайських автовиробників також позначається на позиціях Tesla. У травні компанія BYD реалізувала в Європі майже стільки ж автомобілів, скільки Tesla, а у квітні вперше випередила її з продажу. Європейські споживачі все частіше вибирають доступніші китайські електромобілі, незважаючи на нові імпортні мита ЄС. Загалом у травні китайські бренди продали в Європі 65808 машин — більш ніж удвічі більше, ніж рік тому, що збільшило їхню частку на ринку до 5,9%.
У спробі зміцнити позиції Tesla оновила Model Y. Зокрема, у Норвегії ця модель вже показала зростання інтересу покупців. Тим не менш, в цілому компанія стикається з тиском, що посилюється як з боку традиційних автоконцернів, так і з боку амбітних китайських виробників, що впливає на її перспективи в Європі.
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