Продажи Tesla рухнули в Европе

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в апреле 2025 года компания Tesla зарегистрировала 7261 новый автомобиль в странах ЕС, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли. Это на 49% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Снижение произошло на фоне роста всеобщего европейского рынка электромобилей. За первые четыре месяца продажи электрокаров в регионе увеличились на 26,4%, а их доля достигла 15,3% от общего объема регистраций новых авто.

На этом фоне особенно заметна динамика китайского производителя BYD, который за тот же период показал рост продаж на 169% благодаря широкой линейке электромобилей.

Аналитики связывают падение Tesla с несколькими факторами. Среди них – усиление конкуренции со стороны европейских и китайских брендов, а также медленное обновление модельного ряда. Отдельное внимание уделяется и влиянию публичной деятельности гендиректора компании Илона Маска, которая вызывает неоднозначную реакцию на европейском рынке.

Ранее Маск заявлял, что обновленный Tesla Model Y сможет улучшить ситуацию с продажами. Однако, несмотря на презентацию обновленной версии модели, ожидаемого эффекта достичь не удалось.

В условиях активного расширения ассортимента у других автопроизводителей Тесла рискует и дальше терять долю рынка. Несмотря на слухи о возможных изменениях в руководстве компании, Tesla эту информацию официально не подтверждают.