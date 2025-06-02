Продажі Tesla впали в Європі02.06.25
За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), у квітні 2025 року компанія Tesla зареєструвала 7261 новий автомобіль у країнах ЄС, Великій Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі. Це на 49% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зниження відбулося і натомість зростання загального європейського ринку електромобілів. За перші чотири місяці продаж електрокарів у регіоні збільшився на 26,4%, а їхня частка досягла 15,3% від загального обсягу реєстрацій нових авто.
На цьому тлі особливо помітна динаміка китайського виробника BYD, який за той же період показав зростання продажів на 169% завдяки широкій лінійці електромобілів.
Аналітики пов’язують падіння Tesla із кількома факторами. Серед них посилення конкуренції з боку європейських та китайських брендів, а також повільне оновлення модельного ряду. Окрема увага приділяється впливу публічної діяльності гендиректора компанії Ілона Маска, яка викликає неоднозначну реакцію на європейському ринку.
Раніше Маск заявляв, що оновлений Tesla Model Y зможе покращити ситуацію із продажами. Однак, незважаючи на презентацію оновленої версії моделі, очікуваного ефекту досягти не вдалося.
В умовах активного розширення асортименту в інших автовиробників Тесла ризикує і надалі втрачати частку ринку. Незважаючи на чутки про можливі зміни у керівництві компанії, Tesla цю інформацію офіційно не підтверджують.
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