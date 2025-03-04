Процессоры MediaTek Dimensity 7400 получили на 100 МГц выше частоту производительных ядер

Компания MediaTek расширила линейку мобильных процессоров, выпустив Dimensity 7400 и Dimensity 7400X. Новые модели стали преемниками прошлогодних Dimensity 7300 и 7300X, получив ряд улучшений.

Главное изменение – повышенная частота четырех производительных ядер Cortex-A78 до 2,6 ГГц (+100 МГц по сравнению с предшественниками). Два энергоэффективных ядра Cortex-A55 работают на частоте 2,0 ГГц. Как и в прошлом, версия 7400X поддерживает два дисплея, что делает ее оптимальным вариантом для складывающихся смартфонов.

Процессоры изготовлены по 4-нм техпроцессу TSMC и оснащены GPU Arm Mali-G615. Они поддерживают оперативную память LPDDR5, хранилища UFS 3.1 и получили технологию Adaptive Gaming Technology 3.0, которая оптимизирует энергопотребление во время игры.

Система Network Observation System (NOS) обеспечивает плавное переключение между 5G и Wi-Fi, прогнозируя качество соединения. Чипы поддерживают 5G-модем, трехдиапазонный Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Также добавлен процессор обработки изображений Imagiq 950 с 12-битным HDR и поддержкой сенсоров до 200 МП.

Первые смартфоны MediaTek Dimensity 7400 появятся в продаже в первом квартале 2025 года.