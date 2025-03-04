Процесори MediaTek Dimensity 7400 отримали на 100 МГц вищу частоту продуктивних ядер

Компанія MediaTek розширила лінійку мобільних процесорів, випустивши Dimensity 7400 та Dimensity 7400X. Нові моделі стали наступниками минулорічних Dimensity 7300 та 7300X, отримавши ряд покращень.

Головна зміна – підвищена частота чотирьох продуктивних ядер Cortex-A78 до 2,6 ГГц (+100 МГц проти попередниками). Два енергоефективні ядра Cortex-A55 працюють на частоті 2,0 ГГц. Як і в минулому, версія 7400X підтримує два дисплеї, що робить її оптимальним варіантом для смартфонів, що складаються.

Процесори виготовлені за 4-нм техпроцесом TSMC та оснащені GPU Arm Mali-G615. Вони підтримують оперативну пам’ять LPDDR5, сховища UFS 3.1 та отримали технологію Adaptive Gaming Technology 3.0, яка оптимізує енергоспоживання під час гри.

Система Network Observation System (NOS) забезпечує плавне перемикання між 5G та Wi-Fi, прогнозуючи якість з’єднання. Чіпи підтримують 5G-модем, тридіапазонний Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.4. Також доданий процесор обробки зображень Imagiq 950 з 12-бітним HDR та підтримкою сенсорів до 200 МП.

Перші смартфони MediaTek Dimensity 7400 з’являться у продажу у першому кварталі 2025 року.