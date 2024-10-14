Процессор MediaTek Dimensity 9400 для смартфонов получил ускоренную трассировку лучей14.10.24
MediaTek Dimensity 9400 пропонує значні поліпшення продуктивності завдяки дизайну All Big Core другого покоління з ядрами Cortex-X925, Cortex-X4 і Cortex-A720.
Він виготовлений на 3-нм техпроцесі TSMC, що забезпечує на 40% кращу енергоефективність. Процесор також має модуль NPU 8-го покоління, здатний виконувати генерацію відео та навчання ШІ безпосередньо на пристрої, а також новий Dimensity Agentic AI Engine для підвищення продуктивності великих мовних моделей.
Чипсет оснащений графікою Arm Immortalis-G925 з 40% швидшим трасуванням променів, а також ISP Imagiq 1090 для запису відео HDR з технологією Smooth Zoom, що покращує енергоефективність під час зйомки.
Модем 5G підтримує швидкість передачі до 7 Гбіт/с, а комбінований Wi-Fi/Bluetooth чип пропонує тридіапазонний Wi-Fi 7 зі швидкістю до 7,3 Гбіт/с.
Перші пристрої з цим процесором очікуються до кінця 2024 року.
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MediaTek Dimensity 9400 пропонує значні поліпшення продуктивності завдяки дизайну All Big Core другого покоління з ядрами Cortex-X925, Cortex-X4 і Cortex-A720.
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