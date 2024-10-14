Процесор MediaTek Dimensity 9400 для смартфонів отримав прискорене трасування променів

MediaTek Dimensity 9400 пропонує значні покращення продуктивності завдяки дизайну All Big Core іншого покоління з ядрами Cortex-X925, Cortex-X4 та Cortex-A720.

Він виготовлений на 3-нм техпроцесі TSMC, що забезпечує на 40% кращу енергоефективність. Процесор також має модуль NPU 8-го покоління, здатний виконувати генерацію відео та навчання ШІ безпосередньо на пристрої, а також новий Dimensity Agentic AI Engine для підвищення продуктивності великих мовних моделей.

Чіпсет оснащений графікою Arm Immortalis-G925 з 40% швидким трасуванням променів, а також ISP Imagiq 1090 для запису відео HDR з технологією Smooth Zoom, що покращує енергоефективність під час зйомки.

Модем 5G підтримує швидкість передачі до 7 Гбіт/с, а комбінований Wi-Fi/Bluetooth чіп пропонує тридіапазонний Wi-Fi 7 зі швидкістю до 7,3 Гбіт/с.

Перші пристрої з цим процесором очікуються до кінця 2024 року.