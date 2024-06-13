Представлена tvOS 18 на WWDC 2024: что нового для телевизоров?13.06.24
Apple представила новую верисю tvOS. В новую версию ПО для телевизоров добавили несколько полезных нововведений. Например, функцию InSight, которая позволяет найти вам дополнительную информацию о всех актерах и песнях в шоу или фильме Apple TV+. Как заявляет Apple, функция InSight будет доступна только для контента Apple TV+.
Кроме того, в tvOS 18 появилась более интеллектуальная функция Enhance Dialogue для телевизионных колонок, AirPods и других Bluetooth-устройств. Благодаря ей улучшится чёткость передачи звука в фильмах и телевизионных передачах.
Также Apple добавила в tvOS 18 автоматические субтитры, поддержку формата 21:9, переработанный интерфейс Apple Fitness+ и новые заставки. Тестовую сборку tvOS 18 уже могут установить разработчики. Что касается стабильного релиза, то его стоит ждать осенью.
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Представлена tvOS 18 на WWDC 2024: что нового для телевизоров?Apple WWDC обновление телевизор
В Apple tvOS 18 появилась более интеллектуальная функция Enhance Dialogue для телевизионных колонок, AirPods и других Bluetooth-устройств. Благодаря ей улучшится чёткость передачи звука в фильмах и телевизионных передачах.
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