Представлена tvOS 18 на WWDC 2024: что нового для телевизоров?

Apple представила новую верисю tvOS. В новую версию ПО для телевизоров добавили несколько полезных нововведений. Например, функцию InSight, которая позволяет найти вам дополнительную информацию о всех актерах и песнях в шоу или фильме Apple TV+. Как заявляет Apple, функция InSight будет доступна только для контента Apple TV+.

Кроме того, в tvOS 18 появилась более интеллектуальная функция Enhance Dialogue для телевизионных колонок, AirPods и других Bluetooth-устройств. Благодаря ей улучшится чёткость передачи звука в фильмах и телевизионных передачах.

Также Apple добавила в tvOS 18 автоматические субтитры, поддержку формата 21:9, переработанный интерфейс Apple Fitness+ и новые заставки. Тестовую сборку tvOS 18 уже могут установить разработчики. Что касается стабильного релиза, то его стоит ждать осенью.