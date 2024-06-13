Представлена ​​tvOS 18 на WWDC 2024 року: що нового для телевізорів?

Apple представила нову версію tvOS. У нову версію програмного забезпечення для телевізорів додали кілька корисних нововведень. Наприклад, функцію InSight, яка дозволяє знайти додаткову інформацію про всіх акторів і пісні в шоу або фільмі Apple TV+. Як заявляє Apple, функція InSight буде доступна лише для контенту Apple TV+.

Крім того, в tvOS 18 з’явилася інтелектуальніша функція Enhance Dialogue для телевізійних колонок, AirPods та інших Bluetooth-пристроїв. Завдяки їй покращиться чіткість передачі звуку у фільмах та телевізійних передачах.

Також Apple додала у tvOS 18 автоматичні субтитри, підтримку формату 21:9, перероблений інтерфейс Apple Fitness+ та нові заставки. Тестове складання tvOS 18 вже можуть встановити розробники. Щодо стабільного релізу, то його варто чекати восени.