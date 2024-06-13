Представлена tvOS 18 на WWDC 2024 року: що нового для телевізорів?13.06.24
Apple представила нову версію tvOS. У нову версію програмного забезпечення для телевізорів додали кілька корисних нововведень. Наприклад, функцію InSight, яка дозволяє знайти додаткову інформацію про всіх акторів і пісні в шоу або фільмі Apple TV+. Як заявляє Apple, функція InSight буде доступна лише для контенту Apple TV+.
Крім того, в tvOS 18 з’явилася інтелектуальніша функція Enhance Dialogue для телевізійних колонок, AirPods та інших Bluetooth-пристроїв. Завдяки їй покращиться чіткість передачі звуку у фільмах та телевізійних передачах.
Також Apple додала у tvOS 18 автоматичні субтитри, підтримку формату 21:9, перероблений інтерфейс Apple Fitness+ та нові заставки. Тестове складання tvOS 18 вже можуть встановити розробники. Щодо стабільного релізу, то його варто чекати восени.
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
У лінійку мишок Logitech G502 2023 входить кілька моделей – з приставками в назві X, X Plus і Lightspeed. Розглянемо середній варіант
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Ігровий монітор Cooler Master оснащений вигнутою матрицею VA Mini-LED діагоналлю 57″Cooler Master монiтор
Cooler Master представила новий 57-дюймовий вигнутий ігровий монітор, створений за технологією VA Mini-LED. Цей широкоформатний дисплей має роздільну здатність 7680 x 2160 (подвійне 4K) і кривизну 1000R, забезпечуючи захоплююче візуальне сприйняття
Представлена tvOS 18 на WWDC 2024 року: що нового для телевізорів?Apple WWDC оновлення телевізор
У Apple tvOS 18 з’явилася інтелектуальніша функція Enhance Dialogue для телевізійних колонок, AirPods та інших Bluetooth-пристроїв. Завдяки їй покращиться чіткість передачі звуку у фільмах та телевізійних передачах.