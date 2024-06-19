Представлена серия смартфонов Oppo Reno 12: OLED-дисплеи 120 Гц и MediaTek Dimensity 7300

Компания Oppo провела мероприятие на котором показала новую линейку смартфонов Reno 12, которая на данный момент состоит из двух моделей — обычной и про-версии.

Oppo Reno 12

Базовый смартфон Oppo Reno 12 получил новое защитное стекло Gorilla Glass 7i (вместо Gorilla Glass Victus 2). Кроме этого смартфон оснастили накопителем на 256 ГБ (вместо 512 ГБ) и другим набором камер: основная на 50 + 8 + 2 МП и фронтальная на 32 Мпикс.

Установлен FHD+ OLED-дисплей на 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7300-Energy, батарея на 5000 мАч с зарядкой SuperVOOC на 80 Вт, функции ИИ и защита IP65. На выбор у него два цвета: Astro Silver и Black Brown.

Oppo Reno 12 появится в Европе 25 июня. Новинка будет стоить 500 евро. В наличии будет одна модификациях памяти на 12+256 ГБ.

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 12 Pro получил тот же 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и процессор MediaTek Dimensity 7300-Energy.

Тут чип поставляется в паре с оперативной памятью на 12 ГБ и накопителем на 512 ГБ. Новинка имеет с неплохой набор камер: основная на 50 МП (Sony LYT600 с OIS) + 8 МП (широкоугольный объектив IMX355) + 50 МП (телеобъектив Samsung JN5) и такая же фронтальная на 50 МП с автофокусом. Камеры поддерживают функции ИИ, а также могут записывать видео в 4K 30fps.

Продажи Oppo Reno 12 Pro стартуют в Европе 25 июня. Новинка будет стоить 600 евро.

BeaconLink

Кроме того Oppo анонсировала новую полезную технологию с названием BeaconLink. Она позволяет совершать звонки между устройствами без покрытия сотовой связи на расстоянии до 200 метров. По сути, технология превращает гаджеты Oppo в рации. Для работы технологии OPPO используя собственные протоколы Bluetooth.