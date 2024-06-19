Представлена серія смартфонів Oppo Reno 12: OLED-дисплеї 120 Гц та MediaTek Dimensity 730019.06.24
Компанія Oppo провела захід, на якому показала нову лінійку смартфонів Reno 12, яка на даний момент складається з двох моделей – звичайної та про-версії.
Oppo Reno 12
Базовий смартфон Oppo Reno 12 отримав нове захисне скло Gorilla Glass 7i (замість Gorilla Glass Victus 2). Крім цього смартфон оснастили накопичувачем на 256 ГБ (замість 512 ГБ) та іншим набором камер: основна на 50+8+2 МП та фронтальна на 32 Мпікс.
Встановлений FHD+ OLED-дисплей на 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 7300-Energy, батарея на 5000 мАг із зарядкою SuperVOOC на 80 Вт, функції ІІ та захист IP65. На вибір у нього два кольори: Astro Silver і Black Brown.
Oppo Reno 12 з’явиться у Європі 25 червня. Новинка коштуватиме 500 євро. В наявності буде одна модифікація пам’яті на 12+256 ГБ.
Oppo Reno 12 Pro
Oppo Reno 12 Pro отримав той же 6,7-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц та процесор MediaTek Dimensity 7300-Energy.
Тут чіп поставляється у парі з оперативною пам’яттю на 12 ГБ та накопичувачем на 512 ГБ. Новинка має непоганий набір камер: основна на 50 МП (Sony LYT600 з OIS) + 8 МП (ширококутний об’єктив IMX355) + 50 МП (телеоб’єктив Samsung JN5) і така ж фронтальна на 50 МП з автофокусом. Камери підтримують функції ШІ, а також можуть записувати відео в 4K 30fps.
Продажі Oppo Reno 12 Pro стартують у Європі 25 червня. Новинка коштуватиме 600 євро.
BeaconLink
Крім того, Oppo анонсувала нову корисну технологію з назвою BeaconLink. Вона дозволяє здійснювати дзвінки між пристроями без покриття стільникового зв’язку з відривом до 200 метрів. По суті, технологія перетворює гаджети Oppo у рації. Для роботи технології OPPO використовуючи власні протоколи Bluetooth.
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Представлена серія смартфонів Oppo Reno 12: OLED-дисплеї 120 Гц та MediaTek Dimensity 7300MediaTek Oppo Андроід події у світі смартфон
Компанія Oppo провела захід, на якому показала нову лінійку смартфонів Reno 12, яка на даний момент складається з двох моделей – звичайної та про-версії.
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