Представлена Oppo ColorOS 15 на базе Android 1523.10.24
Oppo представила новую версию пользовательского интерфейса ColorOS 15, основанную на Android 15, перед выпуском флагманской линейки Find X8. Обновление включает новый дизайн с переработанными иконками, динамическими световыми эффектами и элементами, отражающими естественное освещение и тени. Технологии Aurora и Tidal Engine обеспечивают плавность и отзывчивость анимаций, улучшая производительность переходов между приложениями.
ColorOS 15 оптимизирована на системном уровне, что привело к улучшению отзывчивости приложений на 18% и ускорению установки на 26%. Важным изменением стало разделение шторки уведомлений и центра управления, что упрощает доступ к основным функциям.
Искусственный интеллект играет значительную роль в обновлении. Ассистент XiaoBu позволяет вести естественные разговоры и выполнять контекстные запросы на любом экране. Также улучшены возможности обработки изображений, включая удаление объектов, размытие и масштабирование. Приложение для заметок теперь может автоматически форматировать и резюмировать записи, а диктофон — расшифровывать и суммировать записи.
ColorOS 15 будет предустановлена на смартфонах Find X8 и OnePlus 13 в Китае, а обновления для других моделей начнутся в ноябре.
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Представлена Oppo ColorOS 15 на базе Android 15Oppo Андроид обновление операционная система смартфон
Oppo представила новую версию пользовательского интерфейса ColorOS 15, основанную на Android 15, перед выпуском флагманской линейки Find X8.
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