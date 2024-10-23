Представлена Oppo ColorOS 15 на базе Android 15

Oppo представила новую версию пользовательского интерфейса ColorOS 15, основанную на Android 15, перед выпуском флагманской линейки Find X8. Обновление включает новый дизайн с переработанными иконками, динамическими световыми эффектами и элементами, отражающими естественное освещение и тени. Технологии Aurora и Tidal Engine обеспечивают плавность и отзывчивость анимаций, улучшая производительность переходов между приложениями.

ColorOS 15 оптимизирована на системном уровне, что привело к улучшению отзывчивости приложений на 18% и ускорению установки на 26%. Важным изменением стало разделение шторки уведомлений и центра управления, что упрощает доступ к основным функциям.

Искусственный интеллект играет значительную роль в обновлении. Ассистент XiaoBu позволяет вести естественные разговоры и выполнять контекстные запросы на любом экране. Также улучшены возможности обработки изображений, включая удаление объектов, размытие и масштабирование. Приложение для заметок теперь может автоматически форматировать и резюмировать записи, а диктофон — расшифровывать и суммировать записи.

ColorOS 15 будет предустановлена на смартфонах Find X8 и OnePlus 13 в Китае, а обновления для других моделей начнутся в ноябре.