Представлена ​​Oppo ColorOS 15 на базі Android 15

Oppo представила нову версію інтерфейсу ColorOS 15, засновану на Android 15, перед випуском флагманської лінійки Find X8. Оновлення включає новий дизайн із переробленими іконками, динамічними світловими ефектами та елементами, що відображають природне освітлення та тіні. Технології Aurora та Tidal Engine забезпечують плавність та чуйність анімацій, покращуючи продуктивність переходів між додатками.

ColorOS 15 оптимізована на системному рівні, що призвело до покращення чуйності додатків на 18% та прискорення установки на 26%. Важливою зміною став поділ шторки повідомлень та центру керування, що спрощує доступ до основних функцій.

Штучний інтелект відіграє значну роль у оновленні. Помічник XiaoBu дозволяє вести природні розмови та виконувати контекстні запити на будь-якому екрані. Також покращено можливості обробки зображень, включаючи видалення об’єктів, розмиття та масштабування. Додаток для нотаток тепер може автоматично форматувати та резюмувати записи, а диктофон – розшифровувати та підсумовувати записи.

ColorOS 15 буде встановлена ​​на смартфонах Find X8 та OnePlus 13 у Китаї, а оновлення для інших моделей розпочнуться у листопаді.