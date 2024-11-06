Представлен процессор AMD Ryzen 7 9800X3D с дополнительной кэш-пямятью 3D V-Cache06.11.24
AMD официально представила процессор *Ryzen 7 9800X3D* — первую настольную модель на архитектуре *Zen 5* с новым 3D V-Cache второго поколения. Этот чип, оснащенный 64 МБ кэша L3, отличается измененной компоновкой, где X3D-буфер расположен под кристаллом CCD, что улучшает охлаждение и позволяет увеличить тактовые частоты. Ryzen 7 9800X3D работает на 4,7/5,2 ГГц, что выше, чем у предшественника Ryzen 7 7800X3D с 4,2/5,0 ГГц. Такой прирост частот значительно повышает производительность в многопоточных задачах и играх.
Преимущества и производительность
AMD утверждает, что в играх новый чип обходит Ryzen 7 7800X3D на 1–26%, в зависимости от проекта, с общей прибавкой производительности около 8% в 40 тестах. При сравнении с Core Ultra 9 285K от Intel, заявленное преимущество Ryzen 7 9800X3D в игровых показателях составляет 20% в среднем, достигая до 59% в ряде проектов.
Разгон и цена
Ryzen 7 9800X3D впервые для процессоров с 3D V-Cache поддерживает разгон благодаря разблокированному множителю, что делает его еще привлекательнее для энтузиастов. Официальная цена новинки составит $479 — на $30 выше цены Ryzen 7 7800X3D в 2023 году. Релиз процессора запланирован на 7 ноября, а независимые обзоры будут доступны с 6 ноября.
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Представлен процессор AMD Ryzen 7 9800X3D с дополнительной кэш-пямятью 3D V-CacheAMD процессор
AMD официально представила процессор *Ryzen 7 9800X3D* — первую настольную модель на архитектуре *Zen 5* с новым 3D V-Cache второго поколения
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