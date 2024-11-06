Представлений процесор AMD Ryzen 7 9800X3D з додатковою кеш-п’яттю 3D V-Cache06.11.24
AMD офіційно представила процесор Ryzen 7 9800X3D – першу настільну модель на архітектурі Zen 5 з новим 3D V-Cache другого покоління. Цей чіп, оснащений 64 МБ кеша L3, відрізняється зміненою компоновкою, де X3D-буфер розташований під кристалом CCD, що покращує охолодження та дозволяє збільшити тактові частоти. Ryzen 7 9800X3D працює на 4,7/5,2 ГГц, що вище, ніж у попередника Ryzen 7 7800X3D із 4,2/5,0 ГГц. Такий приріст частот значно підвищує продуктивність у багатопотокових задачах та іграх.
Переваги та продуктивність
AMD стверджує, що в іграх новий чіп обходить Ryzen 7 7800X3D на 1–26%, залежно від проекту, із загальним збільшенням продуктивності близько 8% у 40 тестах. При порівнянні з Core Ultra 9 285K від Intel заявлена перевага Ryzen 7 9800X3D в ігрових показниках становить 20% у середньому, досягаючи до 59% у ряді проектів.
Розгін та ціна
Ryzen 7 9800X3D вперше для процесорів з 3D V-Cache підтримує розгін завдяки розблокованому множнику, що робить його ще привабливішим для ентузіастів. Офіційна ціна новинки складе $479 — на $30 вище за ціну Ryzen 7 7800X3D в 2023 році. Реліз процесора заплановано на 7 листопада, а незалежні огляди будуть доступні з 6 листопада.
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Представлений процесор AMD Ryzen 7 9800X3D з додатковою кеш-п’яттю 3D V-CacheAMD процесор
AMD офіційно представила процесор Ryzen 7 9800X3D – першу настільну модель на архітектурі Zen 5 з новим 3D V-Cache другого покоління
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