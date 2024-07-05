Портативный 14-дюймовый монитор Vaio Vision+ 14 назвали самым легким в мире05.07.24
Vaio анонсировала выпуск самого легкого в мире портативного монитора Vaio Vision+ 14. Он весит всего 325 г и имеет толщину 3,9 мм в самом тонком месте. Этот 14-дюймовый монитор с разрешением 1920×1200 пикселей (соотношение сторон 16:10) обладает высокой яркостью, широкими углами обзора и широкой цветовой гаммой. Устройство также оснащено антибликовым покрытием.
Vaio Vision+ 14 оснащен двумя портами USB Type-C, один из которых поддерживает сквозной Power Delivery (PD). Для работы монитору требуется всего 10 Вт энергии, но для сквозного PD и зарядки ноутбука рекомендуется не менее 65 Вт. Размеры устройства составляют 312,0×211,1×3,9~12,4 мм, где более широкая часть содержит разъемы, электронные компоненты и подставку, позволяющую установить монитор горизонтально рядом с ноутбуком или над его дисплеем.
В комплект поставки входит защитный чехол, который увеличивает размеры дисплея до 334×222 мм и вес до 765 г, поскольку сам чехол весит 440 г. Однако производитель заявляет о высокой долговечности новинки, что позволяет носить Vaio Vision+ 14 в сумке к ноутбуку даже без чехла.
Портативный монитор Vaio Vision+ 14 поступит в продажу в Японии по цене около $340. Информация о ценах и сроках начала продаж в других регионах пока не сообщается.
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Портативный 14-дюймовый монитор Vaio Vision+ 14 назвали самым легким в миремонитор
Vaio анонсировала выпуск самого легкого в мире портативного монитора Vaio Vision+ 14. Он весит всего 325 г и имеет толщину 3,9 мм в самом тонком месте.
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