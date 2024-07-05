Портативний 14-дюймовий монітор Vaio Vision+ 14 назвали найлегшим у світі

Vaio анонсувала випуск найлегшого у світі портативного монітора Vaio Vision+ 14. Він важить всього 325 г і має товщину 3,9 мм у найтоншому місці. Цей 14-дюймовий монітор з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів (співвідношення сторін 16:10) має високу яскравість, широкі кути огляду і широку гамму кольорів. Пристрій також оснащений покриттям антивідблиску.

Vaio Vision+ 14 оснащений двома портами USB Type-C, один із яких підтримує наскрізний Power Delivery (PD). Для роботи монітору потрібно всього 10 Вт енергії, але для наскрізного PD та заряджання ноутбука рекомендується не менше 65 Вт. Розміри пристрою складають 312,0×211,1×3,9~12,4 мм, де ширша частина містить роз’єми, електронні компоненти та підставку, що дозволяє встановити монітор горизонтально поряд з ноутбуком або над його дисплеєм.

У комплект поставки входить захисний чохол, який збільшує розміри дисплея до 334×222 мм і вага до 765 г, оскільки сам чохол важить 440 г. Проте виробник заявляє про високу довговічність новинки, що дозволяє носити Vaio Vision+ 14 у сумці до ноутбука навіть без чохла. .

Портативний монітор Vaio Vision+ 14 надійде у продаж у Японії за ціною близько $340. Інформація про ціни та терміни початку продажу в інших регіонах поки не повідомляється.