Портативная консоль Ayaneo Pocket S2 с процессором Snapdragon G3 Gen 3 поддерживает трассировку лучей

Компания Qualcomm недавно представила новую линейку мощных процессоров Snapdragon G, ориентированных на портативные игровые устройства. Одним из первых производителей, использовавших новый чип, стала китайская компания Ayaneo, специализирующаяся на выпуске геймерских гаджетов.

Ayaneo объявила о выпуске портативной консоли Pocket S2, которая получит 6,3-дюймовый IPS-экран и будет работать под управлением операционной системы Android. Новая модель отличается улучшенными характеристиками по сравнению с предшественником Pocket S. В устройстве увеличено разрешение экрана до 1440p, модернизирована система охлаждения за счёт увеличенного радиатора и вентилятора, а также увеличена ёмкость аккумулятора.

В основе консоли лежит флагманский процессор Snapdragon G3 Gen 3, обеспечивающий поддержку аппаратной трассировки лучей, что делает устройство совместимым с современными играми, предъявляющими высокие требования к графике. В конструкции джойстиков и триггеров используется технология Холла, предотвращающая износ и дрейф стиков. Корпус консоли выполнен из цельного алюминия. Ayaneo пока не раскрыла информацию о дате выхода и стоимости Pocket S2.