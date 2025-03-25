Портативна консоль Ayaneo Pocket S2 із процесором Snapdragon G3 Gen 3 підтримує трасування променів.25.03.25
Компанія Qualcomm недавно представила нову лінійку потужних процесорів Snapdragon G, орієнтованих на портативні ігрові пристрої. Одним із перших виробників, які використовували новий чіп, стала китайська компанія Ayaneo, що спеціалізується на випуску геймерських гаджетів.
Ayaneo оголосила про випуск портативної консолі Pocket S2, яка отримає 6,3-дюймовий IPS-екран і працюватиме під керуванням операційної системи Android. Нова модель відрізняється покращеними характеристиками в порівнянні з попередником Pocket S. У пристрої збільшено роздільну здатність екрану до 1440p, модернізовано систему охолодження за рахунок збільшеного радіатора та вентилятора, а також збільшено ємність акумулятора.
В основі консолі лежить флагманський процесор Snapdragon G3 Gen 3, що забезпечує підтримку апаратного трасування променів, що робить пристрій сумісним із сучасними іграми, що висувають високі вимоги до графіки. У конструкції джойстиків і тригерів використовується технологія Холла, що запобігає зносу та дрейфуванню стиків. Корпус консолі виконаний із цільного алюмінію. Ayaneo поки не розкрила інформацію про дату виходу та вартість Pocket S2.
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