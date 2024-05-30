Портативная консоль Anbernic RG Cube позволит играть в ретро-игры

Компания Anbernic анонсировала новейший продукт — игровой портативный компьютер RG Cube, ориентированный на любителей ретро-игр. Официальный анонс устройства последовал за многочисленными утечками. Прибор RG Cube оснащен чипсетом Unisoc Tiger T820 и графическим ядром Mali-G57MP4, работающими под управлением операционной системы Android 13.

Игровой компьютер имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, которую можно расширить до 2 ТБ с помощью карт microSD. Дисплей RG Cube представляет собой 3,95-дюймовый IPS-экран с разрешением 720×720 пикселей. Полное ламинирование OCA делает сенсорный экран более отзывчивым и удобным в использовании.

В плане подключения RG Cube соответствует современным требованиям, предлагая Bluetooth 5.0 и WiFi 802.11 ac. Благодаря аккумулятору на 5200 мАч пользователи смогут наслаждаться играми до 7 часов без подзарядки.

Anbernic RG Cube будет доступен в трех цветах: Radiant Purple, Beige White и Grey, что позволит каждому выбрать устройство по вкусу. Информация о ценах и деталях выпуска появится в ближайшее время.