Портативна консоль Anbernic RG Cube дозволить грати у ретро-ігри30.05.24
Компанія Anbernic анонсувала новий продукт – ігровий портативний комп’ютер RG Cube, орієнтований на любителів ретро-ігор. Офіційний анонс пристрою послідував за численними витоками. Прилад RG Cube оснащений чіпсетом Unisoc Tiger T820 та графічним ядром Mali-G57MP4, що працюють під керуванням операційної системи Android 13.
Ігровий комп’ютер має 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 128 ГБ вбудованої пам’яті UFS 2.2, яку можна розширити до 2 ТБ за допомогою карт microSD. Дисплей RG Cube є 3,95-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 720×720 пікселів. Повне ламінування OCA робить сенсорний екран більш чуйним та зручним у використанні.
У плані підключення RG Cube відповідає сучасним вимогам, пропонуючи Bluetooth 5.0 та WiFi 802.11 ac. Завдяки акумулятору на 5200 мАг, користувачі зможуть насолоджуватися іграми до 7 годин без підзарядки.
Anbernic RG Cube буде доступний у трьох кольорах: Radiant Purple, Beige White та Grey, що дозволить кожному вибрати пристрій за смаком. Інформація про ціни та деталі випуску з’явиться найближчим часом.
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Ігровий монітор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащується повним набором технологій, які сподобаються як геймерам, так і працюючим з графічним контентом. Розкажемо про нього докладніше
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Огляд Acer Chromebook 314 (CB314-4H): легше!
Портативна консоль Anbernic RG Cube дозволить грати у ретро-ігриігри консоль
Приставка RG Cube оснащена чіпсетом Unisoc Tiger T820 та графічним ядром Mali-G57MP4, що працюють під керуванням операційної системи Android 13.
Смартфон Samsung Galaxy F55 5G з AMOLED-дисплеєм 120 Гц і Snapdragon 7 Gen 1 коштує $325.Qualcomm Samsung смартфон
Смартфон Samsung Galaxy F55 5G доступний з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою картки microSD.