Портативна консоль Anbernic RG Cube дозволить грати у ретро-ігри

Компанія Anbernic анонсувала новий продукт – ігровий портативний комп’ютер RG Cube, орієнтований на любителів ретро-ігор. Офіційний анонс пристрою послідував за численними витоками. Прилад RG Cube оснащений чіпсетом Unisoc Tiger T820 та графічним ядром Mali-G57MP4, що працюють під керуванням операційної системи Android 13.

Ігровий комп’ютер має 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 128 ГБ вбудованої пам’яті UFS 2.2, яку можна розширити до 2 ТБ за допомогою карт microSD. Дисплей RG Cube є 3,95-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 720×720 пікселів. Повне ламінування OCA робить сенсорний екран більш чуйним та зручним у використанні.

У плані підключення RG Cube відповідає сучасним вимогам, пропонуючи Bluetooth 5.0 та WiFi 802.11 ac. Завдяки акумулятору на 5200 мАг, користувачі зможуть насолоджуватися іграми до 7 годин без підзарядки.

Anbernic RG Cube буде доступний у трьох кольорах: Radiant Purple, Beige White та Grey, що дозволить кожному вибрати пристрій за смаком. Інформація про ціни та деталі випуску з’явиться найближчим часом.