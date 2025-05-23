Porsche Boxster и Cayman будут выпускаться только в электро-версиях23.05.25
Porsche официально подтвердила, что производство четвёртого поколения 718 Boxster и Cayman (серия 982) завершится в октябре 2025 года. Об этом сообщили журналисты Motor1 со ссылкой на представителей компании. Решение касается всех рынков, включая Европу, где модели прекратили продаваться ещё в прошлом году из-за новых требований к кибербезопасности.
Закат эпохи
Серия 982 выпускается с 2016 года, изначально на заводе в Цуффенхаузене, а с 2022 года — также в Оснабрюке. Несмотря на приближающийся конец жизненного цикла, продажи в 2024 году выросли на 15%, достигнув 23 670 автомобилей. Однако уже в первом квартале 2025-го зафиксировано снижение на 22% — ожидаемый спад на фоне ухода модели с ключевых рынков.
Porsche не планирует разрабатывать новые поколения с двигателями внутреннего сгорания для линейки 718. В будущем Boxster и Cayman станут полностью электрическими, а их премьера ожидается в “среднесрочной перспективе”, по словам CEO марки Оливера Блюме. Он обещает, что новые версии сохранят спортивный характер и обеспечат “чистое удовольствие от вождения”.
Электрические преемники уже проходят активную стадию разработки и будут основаны на новой архитектуре, адаптированной под легкие и маневренные спорткары.
Контекст стратегии
Несмотря на амбициозную цель — 80% продаж электромобилей к 2030 году, Porsche признаёт, что этот план будет откорректирован. Тем не менее, курс на электрификацию сохраняется:
- Cayenne продолжит предлагаться с ДВС и в электрической версии как минимум до начала 2030-х.
- Panamera останется бензиновой, в том числе с модернизированным V8, соответствующим нормам Euro 7.
- Первый Macan завершит выпуск в 2026 году, уступив место электрическому преемнику.
- В компании не исключают появления бензиновых или гибридных модификаций даже у моделей, изначально разработанных как электрические — такой сценарий допустил ещё в 2023 году бывший финансовый директор Лутц Мешке.
Таким образом, Porsche постепенно закрывает одну из последних бензиновых линеек спорткаров, одновременно закладывая основу для новой главы в истории марки — электрической, но по-прежнему драйверской.
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