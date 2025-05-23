Porsche Boxster та Cayman будуть випускатися лише в електро-версіях

Porsche офіційно підтвердила, що виробництво четвертого покоління 718 Boxster та Cayman (серія 982) завершиться у жовтні 2025 року. Про це повідомили журналісти Motor1 із посиланням на представників компанії. Рішення стосується всіх ринків, включаючи Європу, де моделі припинили продаватися ще торік через нові вимоги до кібербезпеки.

Захід сонця

Серія 982 випускається з 2016 року, спочатку на заводі в Цуффенхаузені, а з 2022 року також в Оснабрюку. Незважаючи на кінець життєвого циклу, що наближається, продажі в 2024 році зросли на 15%, досягнувши 23 670 автомобілів. Проте вже у першому кварталі 2025-го зафіксовано зниження на 22% — очікуваний спад на тлі відходу моделі з ключових ринків.

Porsche не планує розробляти нові покоління з двигунами внутрішнього згоряння для лінійки 718. У майбутньому Boxster і Cayman стануть повністю електричними, а їхня прем’єра очікується в “середньостроковій перспективі”, за словами CEO марки Олівера Блюме. Він обіцяє, що нові версії збережуть спортивний характер та забезпечать “чисте задоволення від водіння”.

Електричні наступники вже проходять активну стадію розробки та будуть засновані на новій архітектурі, адаптованій під легкі та маневрені спорткари.

Контекст стратегії

Незважаючи на амбітну мету – 80% продажів електромобілів до 2030 року, Porsche визнає, що цей план буде відкоригований. Тим не менш, курс на електрифікацію зберігається:

Cayenne продовжить пропонуватися з ДВС та в електричній версії як мінімум до початку 2030-х.

Panamera залишиться бензиновою, у тому числі з модернізованим V8, що відповідає нормам Euro 7.

Перший Macan завершить випуск у 2026 році, поступившись місцем електричному наступнику.

У компанії не виключають появи бензинових або гібридних модифікацій навіть у моделей, спочатку розроблених як електричні — такий сценарій допустив ще 2023 року колишній фінансовий директор Лутц Мішке.

Таким чином, Porsche поступово закриває одну з останніх бензинових лінійок спорткарів, одночасно закладаючи основу для нового розділу в історії марки – електричної, але драйверської, як і раніше.