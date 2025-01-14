Porsche 911 Carrera S в 2025 году станет мощнее, но не получит механической коробки передач14.01.25
Porsche продолжает обновление линейки моделей 911 поколения 992, известного как 992.2. На этот раз компания представила обновленные версии 911 Carrera S Coupe и Cabriolet 2025 модельного года, которые займут промежуточное место между базовой 911 Carrera и гибридными 911 GTS.
Главным улучшением стала модернизированная версия 3,0-литрового оппозитного турбодвигателя, мощность которого увеличена до 480 л.с. (353 кВт), что на 30 л.с. больше, чем у предыдущей версии. Однако модель утратила семиступенчатую механическую коробку передач, оставив только восьмиступенчатую трансмиссию PDK с двойным сцеплением.
Для достижения большей мощности Porsche внедрила турбокомпрессоры и интеркулер от предыдущей версии 911 Turbo. В результате, купе Carrera S разгоняется до 100 км/ч за впечатляющие 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 308 км/ч. Данные по расходу топлива пока не разглашаются, но компания подчеркивает «дополнительную эффективность» нового двигателя.
Porsche 911 Carrera S получила расширенное стандартное оснащение. Оно включает 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса, систему Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), спортивную выхлопную систему с серебристыми патрубками, а также тормозную систему от 911 GTS с увеличенными дисками (408 мм спереди и 380 мм сзади) и красными суппортами.
По желанию можно добавить керамические композитные тормоза, спортивную подвеску PASM с уменьшением клиренса на 10 мм и управляемую заднюю ось. Улучшения в настройках гидравлики амортизаторов и системы рулевого управления направлены на повышение точности и отзывчивости автомобиля.
Интерьер обновленного 911 Carrera S также был улучшен. Используются больше кожаных материалов, а также появился пакет Exclusive Manufaktur Leather Interior, предлагающий 48 уникальных цветовых комбинаций. Стандартное оснащение включает цифровую приборную панель и запуск двигателя кнопкой, традиционно расположенной слева от руля.
Как и другие модели 911, купе по умолчанию является двухместным, но предлагает задние сиденья в качестве бесплатной опции. В кабриолете сохраняется компоновка 2+2.
В Германии стоимость 911 Carrera S Coupe стартует от 154 800 евро, а Cabriolet — от 169 000 евро. В США цены составляют $148 395 за купе и $161 695 за кабриолет. Ожидается, что в ближайшее время Porsche представит полноприводные версии Carrera 4S в кузовах купе, кабриолет и тарга.
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