Porsche 911 Carrera S у 2025 році стане потужнішим, але не отримає механічної коробки передач

Porsche продовжує оновлення лінійки моделей покоління 911 992, відомого як 992.2. Цього разу компанія представила оновлені версії 911 Carrera S Coupe та Cabriolet 2025 модельного року, які займуть проміжне місце між базовою 911 Carrera та гібридними 911 GTS.

Головним покращенням стала модернізована версія 3,0-літрового опозитного турбодвигуна, потужність якого збільшена до 480 к.с. (353 кВт), що на 30 л. більше, ніж у попередньої версії. Однак модель втратила семиступінчасту механічну коробку передач, залишивши лише восьмиступінчасту трансмісію PDK з подвійним зчепленням.

Для досягнення більшої потужності Porsche запровадила турбокомпресори та інтеркулери від попередньої версії 911 Turbo. В результаті купе Carrera S розганяється до 100 км/год за вражаючі 3,3 секунди, а максимальна швидкість становить 308 км/год. Дані щодо витрат палива поки не розголошуються, але компанія наголошує на «додатковій ефективності» нового двигуна.

Porsche 911 Carrera S отримала розширене стандартне обладнання. Воно включає 20-дюймові передні та 21-дюймові задні колеса, систему Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), спортивну вихлопну систему із сріблястими патрубками, а також гальмівну систему від 911 GTS зі збільшеними дисками (408 мм спереду та 380 мм) супортами.

За бажанням можна додати керамічні композитні гальма, спортивну підвіску PASM із зменшенням кліренсу на 10 мм та керовану задню вісь. Поліпшення в налаштуваннях гідравліки амортизаторів та системи кермового управління спрямовані на підвищення точності та чуйності автомобіля.

Інтер’єр оновленого 911 Carrera S також покращився. Використовується більше шкіряних матеріалів, а також з’явився пакет Exclusive Manufaktur Leather Interior, що пропонує 48 унікальних комбінацій кольорів. Стандартне оснащення включає цифрову панель приладів і запуск двигуна кнопкою, традиційно розташованої зліва від керма.

Як і інші моделі 911, купе за замовчуванням є двомісним, але пропонує задні сидіння як безкоштовна опція. У кабріолеті зберігається компонування 2+2.

У Німеччині вартість 911 Carrera S Coupe стартує від 154 800 євро, а Cabriolet – від 169 000 євро. У США ціни становлять $148 395 за купе та $161 695 за кабріолет. Очікується, що найближчим часом Porsche представить повнопривідні версії Carrera 4S у кузовах купе, кабріолет та тарга.