Показан уникальный по дизайну концепт смартфона Nokia Infinity Pro

Онлайн-журнал Yanko Design представил концепт уникального смартфона Nokia Infinity Pro, который, несомненно, привлёк бы внимание широкой публики, но, к сожалению, никогда не станет реальностью. Этот необычный концепт, разработанный дизайнером AndroidLeo, выделяется среди других устройств своей формой, напоминающей таблетку.

Одной из самых интересных особенностей Nokia Infinity Pro является центральное отверстие для камеры на передней панели, что придаёт устройству оригинальный вид. На задней панели концепта расположены два отдельных островка: на верхнем находятся две камеры, а на нижнем — круглый второй дисплей, который по размеру сопоставим с островом камер.

Предполагается, что задняя крышка смартфона выполнена из пластика, а под вторым дисплеем размещён динамик. Для удобства пользования клавиша питания и блокировки расположена на правой стороне устройства, а кнопка регулировки громкости — на левой.

Если бы этот концепт стал реальным продуктом, он, безусловно, вызвал бы интерес у потребителей, но современные производители смартфонов редко решаются на выпуск столь смелых и нестандартных устройств. В прошлом, когда мобильные телефоны только начинали эволюционировать в сторону смартфонов, на рынке было гораздо больше экспериментальных моделей, но в наше время подобные устройства — редкость.