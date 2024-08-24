Показано унікальний по дизайну концепт смартфона Nokia Infinity Pro24.08.24
Онлайн-журнал Yanko Design представив концепт унікального смартфона Nokia Infinity Pro, який, безперечно, привернув би увагу широкої публіки, але, на жаль, ніколи не стане реальністю. Цей незвичайний концепт, розроблений дизайнером AndroidLeo, виділяється серед інших пристроїв своєю формою, що нагадує пігулку.
Однією з найцікавіших особливостей Nokia Infinity Pro є центральний отвір для камери на передній панелі, що надає пристрою оригінального вигляду. На задній панелі концепту розташовані два окремі острівці: на верхньому знаходяться дві камери, а на нижньому — круглий другий дисплей, який за розміром можна порівняти з островом камер.
Передбачається, що задня кришка смартфона виконана із пластику, а під другим дисплеєм розміщено динамік. Для зручності користування клавіша живлення та блокування розташована з правого боку пристрою, а кнопка регулювання гучності – на лівій.
Якби цей концепт став реальним продуктом, він, безумовно, викликав би інтерес у споживачів, але сучасні виробники смартфонів рідко вирішуються випуск таких сміливих і нестандартних пристроїв. У минулому, коли мобільні телефони тільки-но починали еволюціонувати у бік смартфонів, на ринку було набагато більше експериментальних моделей, але в наш час подібні пристрої — рідкість.
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Однією з найцікавіших особливостей Nokia Infinity Pro є центральний отвір для камери на передній панелі, що надає пристрою оригінального вигляду.
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