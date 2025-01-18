Pocketbook представила настенную картину-экран18.01.25
На выставке CES 2025 PocketBook представила цифровой плакат InkPoster. InkPoster предназначен для того, чтобы стать стильным дополнением интерьера. На его экран можно загрузить любую картину, фотографию или рисунок, которые будут отображаться с точной имитацией текстуры бумаги. Этот эффект достигается благодаря матовой поверхности экрана и отсутствию подсветки, что делает изображение максимально естественным.
Цифровой плакат доступен в трех вариантах диагонали:
- 13,3 дюйма с разрешением 1600×1200 пикселей,
- 28,5 дюйма с разрешением 3060×2160 пикселей,
- 31,5 дюйма с разрешением 2560×1440 пикселей.
Особенностью моделей является использование панелей E Ink Spectra 6, которые обеспечивают контрастность 30:1 и поддерживают отображение до 60 000 цветов. Для 28,5-дюймовой версии применяется панель Sharp IGZO E Ink, которая отличается улучшенной скоростью обновления изображения.
Одним из главных преимуществ InkPoster является его невероятная энергоэффективность. Устройство может работать без подзарядки до года, благодаря аккумулятору емкостью от 14 000 до 20 000 мАч и технологии E Ink, которая потребляет энергию только во время обновления изображения.
PocketBook InkPoster управляется через специальное приложение и поддерживает подключение по Bluetooth и WLAN, что делает процесс настройки и загрузки изображений удобным и быстрым.
Цифровой плакат поступит в продажу весной 2025 года. Однако его стоимость окажется значительной: модель с диагональю 13,3 дюйма будет стоить $599, 31,5-дюймовая версия — $1700, а 28,5-дюймовая модель — $2400.
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