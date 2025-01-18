13.01.25
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
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Oppo A40m

Смартфон Oppo A40m приятно удивляет дизайном и набором некоторых компонентов, которые делают из него модель уверенного нижнего среднего класса. Разберемся в деталях