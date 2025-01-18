Pocketbook представила настінну картину-екран

На виставці CES 2025 PocketBook представила цифровий плакат InkPoster. InkPoster призначений для того, щоб стати стильним доповненням до інтер’єру. На його екрані можна завантажити будь-яку картину, фотографію або малюнок, які відображатимуться з точною імітацією текстури паперу. Цей ефект досягається завдяки матовій поверхні екрану та відсутності підсвічування, що робить зображення максимально природним.

Цифровий плакат доступний у трьох варіантах діагоналі:

13,3 дюйми з роздільною здатністю 1600×1200 пікселів,

28,5 дюйми з роздільною здатністю 3060×2160 пікселів,

31,5 дюйми з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів.

Особливістю моделей є використання панелей E Ink Spectra 6, які забезпечують контрастність 30:1 та підтримують відображення до 60 000 кольорів. Для 28,5-дюймової версії застосовується панель Sharp IGZO E Ink, яка відрізняється покращеною швидкістю оновлення зображення.

Однією з головних переваг InkPoster є його неймовірна енергоефективність. Пристрій може працювати без підзарядки до року завдяки акумулятору ємністю від 14 000 до 20 000 мАг та технології E Ink, яка споживає енергію тільки під час оновлення зображення.

PocketBook InkPoster керується через спеціальну програму і підтримує підключення по Bluetooth і WLAN, що робить процес налаштування та завантаження зображень зручним та швидким.

Цифровий плакат надійде у продаж навесні 2025 року. Однак його вартість виявиться значною: модель з діагоналлю 13,3 дюйми коштуватиме $599, 31,5-дюймова версія – $1700, а 28,5-дюймова модель – $2400.