Плейлисты из YouTube Music теперь можна передавать в Apple Music и наоборот02.09.24
YouTube Music теперь поддерживает передачу списков воспроизведения в Apple Music благодаря новой совместной инициативе Google и Apple. В рамках «Проекта передачи данных» пользователи могут перемещать свои плейлисты между этими платформами.
Новая функция была анонсирована на странице поддержки Apple, и она позволяет перенести списки воспроизведения с Apple Music на YouTube Music через связывание учетных записей.
Аналогично, YouTube Music может передавать плейлисты в Apple Music через Google Takeout. Этот инструмент также позволяет переносить плейлисты, созданные пользователем, но не общие списки воспроизведения, в которых он участвует.
Хотя пока инструмент доступен только для Apple Music, компании рекомендуют использовать Soundiiz и TuneMyMusic для передачи на другие платформы.
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Плейлисты из YouTube Music теперь можна передавать в Apple Music и наоборотApple YouTube музыка сервис
Новая функция была анонсирована на странице поддержки Apple, и она позволяет перенести списки воспроизведения с Apple Music на YouTube Music через связывание учетных записей
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