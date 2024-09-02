Плейлисты из YouTube Music теперь можна передавать в Apple Music и наоборот

YouTube Music теперь поддерживает передачу списков воспроизведения в Apple Music благодаря новой совместной инициативе Google и Apple. В рамках «Проекта передачи данных» пользователи могут перемещать свои плейлисты между этими платформами.

Новая функция была анонсирована на странице поддержки Apple, и она позволяет перенести списки воспроизведения с Apple Music на YouTube Music через связывание учетных записей.

Аналогично, YouTube Music может передавать плейлисты в Apple Music через Google Takeout. Этот инструмент также позволяет переносить плейлисты, созданные пользователем, но не общие списки воспроизведения, в которых он участвует.

Хотя пока инструмент доступен только для Apple Music, компании рекомендуют использовать Soundiiz и TuneMyMusic для передачи на другие платформы.