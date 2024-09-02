Плейлисти з YouTube Music тепер можна передавати до Apple Music і навпаки

YouTube Music тепер підтримує передачу списків відтворення в Apple Music завдяки новій спільній ініціативі Google та Apple. У рамках “Проекту передачі даних” користувачі можуть переміщати свої плейлисти між цими платформами.

Нова функція була анонсована на сторінці підтримки Apple, і вона дозволяє перенести списки відтворення з Apple Music на YouTube Music через зв’язування облікових записів.

Аналогічно, YouTube Music може передавати плейлисти Apple Music через Google Takeout. Цей інструмент також дозволяє переносити плейлисти, створені користувачем, але не загальні списки відтворення, в яких він бере участь.

Хоча інструмент доступний тільки для Apple Music, компанії рекомендують використовувати Soundiiz і TuneMyMusic для передачі на інші платформи.

Свого часу при закритті сервісу Google Музика і його переїзду на YouTube Music процес міграції був нетривіальним.