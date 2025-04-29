Philips Evnia 27M2N8800 — флагманский 4K QD-OLED монитор с частотой 240 Гц29.04.25
Philips официально представила свой новый флагманский монитор Evnia 27M2N8800. Новинка оснащена 26,5-дюймовой QD-OLED панелью третьего поколения от Samsung, обеспечивающей разрешение 4K и частоту обновления 240 Гц.
Монитор отличается сверхбыстрым временем отклика 0,03 мс (GTG) и поддержкой HDR True Black 400. Максимальная яркость достигает 1000 нит на 3% площади экрана, а сертификация VESA ClearMR 13000 подтверждает минимальное размытие движущихся объектов. Благодаря поддержке Adaptive Sync монитор устраняет разрывы изображения в динамичных сценах.
Evnia 27M2N8800 охватывает 99% цветового пространства DCI-P3, 97,6% Adobe RGB и 100% sRGB. При этом точность цветопередачи калибрована до Delta E<1, а 10-битная панель делает его подходящим не только для игр, но и для профессиональной работы с графикой.
Среди дополнительных возможностей стоит отметить AI-систему защиты от выгорания статических элементов, подсветку Ambiglow, режим Smart Sniper с прицельным увеличением, Stark Shadow Boost для улучшения темных сцен и технологию Zero Latency Sync для минимизации задержек.
Philips Evnia 27M2N8800 поддерживает HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB 3.2, функцию «картинка в картинке», а также оснащён эргономичной подставкой, двумя динамиками по 5 Вт, джойстиком управления и специальными режимами защиты глаз. Монитор уже доступен в Китае по цене 6499 юаней (около $892).
Philips представила новый игровой монитор Evnia 34M2C5501A с 34-дюймовым изогнутым экраном и разрешением UltraWide Quad HD (3440x1440p). Устройство обладает частотой обновления 180 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой AMD FreeSync, что обеспечивает плавный игровой процесс.Монитор поддерживает HDR с максимальной яркостью 400 нит и охватывает 95% цветовой гаммы DCI-P3 и 91% Adobe RGB, что делает его подходящим для мультимедиа и игр.
Монитор Philips Evnia 34M2C5501A оснащен встроенными 5-ваттными стереодинамиками и предлагает широкий выбор портов, включая HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 и разъем для наушников. Также он имеет RGB-подсветку Ambiglow, которая синхронизируется с изображением на экране, создавая эффект погружения. Монитор будет стоить €379.
Philips представила новый бизнес-монитор 27B2U6903, который отличается высокой функциональностью и продуманным дизайном. 27-дюймовый монитор с IPS-панелью обеспечивает разрешение 4K (3840 x 2160) при частоте обновления 60 Гц, яркостью 350 нит и коэффициентом контрастности 1000:1.Монитор также предлагает широкие углы обзора — 178º по горизонтали и вертикали.
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Philips Evnia 27M2N8800 — флагманский 4K QD-OLED монитор с частотой 240 Гц OLED Philips монитор
Philips Evnia 27M2N8800 оснащен 26,5-дюймовой QD-OLED панелью третьего поколения от Samsung, обеспечивающей разрешение 4K и частоту обновления 240 Гц.
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