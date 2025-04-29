Philips Evnia 27M2N8800 – флагманський 4K QD-OLED монітор із частотою 240 Гц29.04.25
Philips офіційно представила свій новий флагманський монітор Evnia 27M2N8800. Новинка оснащена 26,5-дюймовою QD-OLED панеллю третього покоління від Samsung, що забезпечує роздільну здатність 4K та частоту оновлення 240 Гц.
Монітор відрізняється надшвидким часом відгуку 0,03 мс (GTG) і підтримкою HDR True Black 400. Максимальна яскравість досягає 1000 нит на 3% площі екрану, а сертифікація VESA ClearMR 13000 підтверджує мінімальне розмиття об’єктів, що рухаються. Завдяки підтримці Adaptive Sync монітор усуває розриви зображення у динамічних сценах.
Evnia 27M2N8800 охоплює 99% колірного простору DCI-P3, 97,6% Adobe RGB та 100% sRGB. При цьому точність кольору калібрована до Delta E<1, а 10-бітна панель робить його придатним не тільки для ігор, але і для професійної роботи з графікою.
Серед додаткових можливостей варто відзначити AI-систему захисту від вигоряння статичних елементів, підсвічування Ambiglow, Smart Sniper з прицільним збільшенням, Stark Shadow Boost для покращення темних сцен і технологію Zero Latency Sync для мінімізації затримок.
Philips Evnia 27M2N8800 підтримує HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB 3.2, функцію “картинка в картинці”, а також оснащений ергономічною підставкою, двома динаміками по 5 Вт, джойстиком управління та спеціальними режимами захисту очей. Монітор вже доступний у Китаї за ціною 6499 юанів (близько $892).
Philips представила новий ігровий монітор Evnia 34M2C5501A з 34-дюймовим вигнутим екраном та роздільною здатністю UltraWide Quad HD (3440x1440p). Пристрій володіє частотою оновлення 180 Гц, часом відгуку 1 мс і підтримкою AMD FreeSync, що забезпечує плавний ігровий процес. Монітор підтримує HDR з максимальною яскравістю 400 ніт і охоплює 95% колірної гами DCI-P3 і 9 ігор.
Монітор Philips Evnia 34M2C5501A оснащений вбудованими 5-ватними стереодинаміками і пропонує широкий вибір портів, включаючи HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 і роз’єм для навушників. Також він має RGB-підсвічування Ambiglow, яке синхронізується із зображенням на екрані, створюючи ефект занурення. Монітор буде коштувати €379.
Philips представила новий бізнес-монітор 27B2U6903, який відрізняється високою функціональністю та продуманим дизайном. 27-дюймовий монітор з IPS-панеллю забезпечує роздільну здатність 4K (3840 x 2160) при частоті оновлення 60 Гц, яскравістю 350 нит і коефіцієнтом контрастності 1000:1. Монітор також пропонує широкі кути огляду – 178 º по горизонталі та вертикалі.
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Philips Evnia 27M2N8800 оснащений 26,5-дюймовою QD-OLED панеллю третього покоління від Samsung, що забезпечує роздільну здатність 4K та частоту оновлення 240 Гц.
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