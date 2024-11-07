Первый электрокроссовер Suzuki имеет автономность до 500 км. Его назвали e VITARA07.11.24
Компания Suzuki представила свой первый массовый электромобиль — кроссовер e VITARA, построенный на базе концепта eVX. Электромобиль оснащен платформой HEARTECT-e, разработанной специально для электрических моделей. Он получил увеличенную колесную базу и большие колеса, что делает его привлекательным вариантом среди современных кроссоверов.
Suzuki e VITARA предлагается в нескольких комплектациях с различными батареями и электромоторами:
- Базовая переднеприводная версия: аккумулятор на 49 кВт⋅ч, двигатель мощностью 106 кВт и крутящим моментом 189 Нм. Запас хода — около 400 км.
- Продвинутая переднеприводная версия: аккумулятор на 61 кВт⋅ч, двигатель мощностью 128 кВт и крутящим моментом 189 Нм.
- Полноприводная версия: оснащена батареей емкостью 61 кВт⋅ч и двумя двигателями — основным на 128 кВт и дополнительным на задней оси мощностью 48 кВт. Общая мощность — 135 кВт, крутящий момент — 300 Нм, запас хода — около 500 км.
Электромобиль имеет следующие размеры: длина — 4275 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1635 мм, колесная база — 2700 мм. Клиренс составляет 180 мм, а масса варьируется от 1702 до 1899 кг в зависимости от конфигурации.
Производство Suzuki e VITARA начнется весной 2025 года, а продажи планируются в разных странах, включая Европу, летом 2025 года. Стартовая цена ожидается от $25 тыс., более подробные характеристики и цены будут объявлены ближе к началу продаж.
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Первый электрокроссовер Suzuki имеет автономность до 500 км. Его назвали e VITARAавтомобиль электротранспорт
Suzuki e VITARA оснащен платформой HEARTECT-e, разработанной специально для электрических моделей. Он получил увеличенную колесную базу и большие колеса, что делает его привлекательным вариантом среди современных кроссоверов.
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