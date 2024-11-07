Перший електрокросовер Suzuki має автономність до 500 км. Його назвали e VITARA

Компанія Suzuki представила свій перший масовий електромобіль – кросовер e VITARA, побудований на базі концепту eVX. Електромобіль оснащений платформою HEARTECT-e, спеціально розробленою для електричних моделей. Він отримав збільшену колісну базу та великі колеса, що робить його привабливим варіантом серед сучасних кросоверів.

Suzuki e VITARA пропонується в декількох комплектаціях з різними батареями та електромоторами:

Базова передньопривідна версія : акумулятор на 49 кВт⋅год, двигун потужністю 106 кВт і крутний момент 189 Нм. Запас ходу – близько 400 км.

: акумулятор на 49 кВт⋅год, двигун потужністю 106 кВт і крутний момент 189 Нм. Запас ходу – близько 400 км. Просунута передньопривідна версія : акумулятор на 61 кВт⋅год, двигун потужністю 128 кВт і крутний момент 189 Нм.

: акумулятор на 61 кВт⋅год, двигун потужністю 128 кВт і крутний момент 189 Нм. Повнопривідна версія: оснащена батареєю ємністю 61 кВт⋅год та двома двигунами — основним на 128 кВт та додатковим на задній осі потужністю 48 кВт. Загальна потужність — 135 кВт, момент, що крутить, — 300 Нм, запас ходу — близько 500 км.

Електромобіль має такі розміри: довжина – 4275 мм, ширина – 1800 мм, висота – 1635 мм, колісна база – 2700 мм. Кліренс складає 180 мм, а маса варіюється від 1702 до 1899 кг залежно від конфігурації.

Виробництво Suzuki e VITARA розпочнеться навесні 2025 року, а продаж планується у різних країнах, включаючи Європу, влітку 2025 року. Стартова ціна очікується від $25 тис., докладніші характеристики і ціни будуть оголошені ближче до початку продажів.