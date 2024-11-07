Первые тесты показали что чип Apple M4 Max на 25% быстрее M2 Ultra07.11.24
Согласно данным Geekbench 6, новый M4 Max с 16-ядерным процессором демонстрирует впечатляющий прирост производительности, опережая M2 Ultra с 24-ядерным CPU на 25% в многоядерных задачах. Это делает M4 Max самым мощным чипом в линейке Apple Silicon, превзойдя показатели Mac Studio и Mac Pro с M2 Ultra, которые Apple представила в 2023 году.
Вот сравнительные результаты многоядерных тестов:
- MacBook Pro с M4 Max (16 ядер): 26 675 баллов
- Mac mini с M4 Pro (14 ядер): 22 094 балла
- Mac Studio с M2 Ultra (24 ядра): 21 351 балл
Эти данные подчеркивают, что Mac mini с M4 Pro за $1599 способен приблизиться к производительности значительно более дорогого Mac Studio с M2 Ultra, стоимостью $3999. Новый M4 Max также на 20% мощнее по многоядерной производительности по сравнению с M4 Pro, что делает его крайне привлекательным для ресурсоемких задач, требующих высочайшей производительности.
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Первые тесты показали что чип Apple M4 Max на 25% быстрее M2 UltraApple процессор
Согласно данным Geekbench 6, новый M4 Max с 16-ядерным процессором демонстрирует впечатляющий прирост производительности, опережая M2 Ultra с 24-ядерным CPU
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