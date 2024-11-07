Перші тести показали, що чіп Apple M4 Max на 25% швидше M2 Ultra07.11.24
Згідно з даними Geekbench 6, новий M4 Max з 16-ядерним процесором демонструє вражаючий приріст продуктивності, випереджаючи M2 Ultra з 24-ядерним CPU на 25% у багатоядерних задачах. Це робить M4 Max найпотужнішим чіпом у лінійці Apple Silicon, перевершивши показники Mac Studio та Mac Pro з M2 Ultra, які Apple представила у 2023 році.
Ось порівняльні результати багатоядерних тестів:
- MacBook Pro з M4 Max (16 ядер): 26 675 балів
- Mac mini з M4 Pro (14 ядер): 22 094 бали
- Mac Studio з M2 Ultra (24 ядра): 21 351 бал
Ці дані підкреслюють, що Mac mini з M4 Pro за $1599 здатний наблизитися до продуктивності значно дорожчого Mac Studio з M2 Ultra вартістю $3999. Новий M4 Max також на 20% потужніший за багатоядерною продуктивністю в порівнянні з M4 Pro, що робить його вкрай привабливим для ресурсомістких завдань, що вимагають найвищої продуктивності.
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Перші тести показали, що чіп Apple M4 Max на 25% швидше M2 UltraApple процесор
Згідно з даними Geekbench 6, новий M4 Max з 16-ядерним процесором демонструє вражаючий приріст продуктивності, випереджаючи M2 Ultra з 24-ядерним CPU
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