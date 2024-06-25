Передовые технологии в iPhone 16 Pro и Pro Max: что нового и зачем

Готовы к самому хайповому смартфону года? Скоро выйдет линейка iPhone 16, и мы здесь, чтобы рассказать вам некоторые детали. Этот гаджет полон крутых фишек и инновационных технологий, которые заставят вас забыть про все предыдущие модели, уверены в магазине оригинальной техники Yabluka. Подробности – ниже.

Подэкранные компоненты Face ID

Face ID в iPhone 16 Pro и Pro Max будет скрыт под экраном. Да-да, никаких больше вырезов и «Dynamic Island», как на iPhone 15 Pro. Это настоящий next level для наших любимых яблокофонов. Эта магия достигается благодаря новейшим оптическим технологиям, которые позволяют сканерам работать через дисплей.

Чем же это круче, чем старый добрый «Dynamic Island»? Во-первых, визуально iPhone 16 Pro выглядит куда более современно и элегантно. Никаких отвлекающих элементов. Плюс, теперь у нас есть больше места для отображения контента, будь то игры, видео или просто скроллинг соцсетей.

Что касается безопасности, подэкранный Face ID работает также быстро и надежно, как и предыдущие версии. Он использует те же самые передовые алгоритмы и сенсоры, чтобы распознавать ваше лицо при любом освещении.

Дисплей с MLA AMOLED

Итак, что же такое MLA AMOLED? По сути, это дисплей, использующий множество микролинз (Multi-Lens Array), которые равномерно распределены по всей поверхности панели. Эти линзы помогают уменьшить внутренние отражения света.

MLA AMOLED делает дисплей iPhone 16 Pro и Pro Max на 20% ярче по сравнению с предыдущими моделями. Представьте себе — 1200 нит типичной яркости SDR контента! Это значит, что даже под ярким солнцем экран будет оставаться читаемым и красочным. Кроме того, эта технология значительно улучшает энергоэффективность дисплея, что означает больше времени для игр, видео и серфинга в интернете без необходимости постоянной подзарядки​.

Передовой чип

Проц A18 Pro – это супер производительность на новой архитектуре. Чип изготовленный по технологии 3-нм, что уже само по себе вызывает уважение. Меньший размер транзисторов означает больше мощности и меньшее энергопотребление. Этот процессор обеспечивает сумасшедшую производительность и энергоэффективность, позволяя твоему айфону работать быстрее и дольше без подзарядки​.

Для всех тех, кто любит играть в игры или использовать продвинутые приложения, A18 Pro предлагает обновленный нейронный движок. Он значительно улучшает обработку задач, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением. Автокоррекция, обработка фото и видео, распознавание лиц – все это работает плавно и быстро.

Графическая производительность – еще один козырь A18 Pro. Этот чип просто рвет конкурентов в играх и приложениях с тяжелой графикой. Хотите запустить самые новые и требовательные игры? Нет проблем, A18 Pro справится на ура. Даже виртуальная и дополненная реальность будут выглядеть и работать просто шикарно.

Wi-Fi 7, улучшенное 5G, более быстрая и стабильная связь – все это тоже заслуга A18 Pro. Новый процессор поддерживает самые современные стандарты связи, обеспечивая максимально быстрое и стабильное подключение к интернету.

Графеновое охлаждение и улучшенная архитектура делают этот чип не только мощным, но и долговечным. Забудьте про перегревы и троттлинг – A18 Pro справляется с любыми нагрузками.

В общем, с этим устройством у вас будет все, что нужно, чтобы оставаться на вершине цифрового мира.