Пентагон заблокировала для своих сотрудников DeepSeek, так как он сливает данные04.02.25
Министерство обороны США предпринимает экстренные меры по блокировке китайского AI-чатбота DeepSeek после того, как стало известно, что сотрудники ведомства подключались к сервису с рабочих компьютеров. Этот инцидент вызвал обеспокоенность в вопросах национальной безопасности, поскольку платформа работает на китайских серверах и подчиняется местному законодательству, обязывающему сотрудничать с разведывательными органами.
По данным Bloomberg, работники Пентагона пользовались DeepSeek в течение как минимум двух дней, несмотря на возможные риски утечки данных. В связи с этим американское военное ведомство начало процесс блокировки сервиса, однако доступ к нему сохраняется на части внутренней сети.
Популярность китайского чатбота продолжает расти, что уже привело к появлению DeepSeek в топе загрузок американских магазинов приложений Apple и Google. В свою очередь, 24 января Военно-морской флот США официально запретил его использование среди персонала, ссылаясь на угрозы безопасности и этические проблемы.
Тем временем OpenAI заявила, что располагает доказательствами использования её моделей для обучения DeepSeek. Согласно версии американской компании, китайский стартап применял технику «дистилляции», при которой данные, сгенерированные крупными языковыми моделями, используются для создания более компактных аналогов.
Опасения по поводу утечки информации привели к тому, что Италия удалила DeepSeek из магазинов приложений, обвинив сервис в нарушении норм конфиденциальности.
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Пентагон заблокировала для своих сотрудников DeepSeek, так как он сливает данные война искусственный интеллект Китай США
Министерство обороны США предпринимает экстренные меры по блокировке китайского AI-чатбота DeepSeek после того, как стало известно, что сотрудники ведомства подключались к сервису с рабочих компьютеров
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