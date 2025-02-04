Пентагон заблокувала для своїх співробітників DeepSeek, оскільки він зливає дані

Міністерство оборони США вживає екстрених заходів щодо блокування китайського AI-чату DeepSeek після того, як стало відомо, що співробітники відомства підключалися до сервісу з робочих комп’ютерів. Цей інцидент викликав занепокоєння щодо національної безпеки, оскільки платформа працює на китайських серверах і підпорядковується місцевому законодавству, яке зобов’язує співпрацювати з розвідувальними органами.

За даними Bloomberg, працівники Пентагону користувалися DeepSeek протягом як мінімум двох днів, незважаючи на можливі ризики витоку даних. У зв’язку з цим американське військове відомство розпочало процес блокування сервісу, проте доступ до нього зберігається на частині внутрішньої мережі.

Популярність китайського чату продовжує зростати, що вже призвело до появи DeepSeek в топі завантажень американських магазинів додатків Apple і Google. У свою чергу, 24 січня Військово-морський флот США офіційно заборонив його використання серед персоналу, посилаючись на загрози безпеці та етичні проблеми.

Тим часом OpenAI заявила, що має докази використання її моделей для навчання DeepSeek. Згідно з версією американської компанії, китайський стартап застосовував техніку “дистиляції”, за якої дані, згенеровані великими мовними моделями, використовуються для створення більш компактних аналогів.

Побоювання з приводу витоку інформації призвели до того, що Італія видалила DeepSeek із магазинів додатків, звинувативши сервіс у порушенні норм конфіденційності.