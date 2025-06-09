Павер-банка Pitaka на 5000 мАч с MagSafe весит 118 г09.06.25
Производитель аксессуаров Pitaka анонсировал новый внешний аккумулятор Aramid Fiber Magnetic Power Bank, сочетающий компактность, прочность и современные стандарты беспроводной зарядки.
Новинка весит 118 граммов и имеет габариты 102×70×8,8 мм, что делает ее удобной для ежедневного использования вместе со смартфоном. Емкость павербанка составляет 5000 мАчас.
Pitaka Aramid Fiber Magnetic Power Bank поддерживает быструю беспроводную зарядку по стандарту Qi2 с мощностью до 15 Вт, а также зарядку через USB-C до 20 Вт. Корпус устройства выполнен из арамидного волокна – легкого и очень прочного материала с текстурированной поверхностью, который обеспечивает комфортное использование и износостойкость.
Аккумулятор совместим с устройствами, поддерживающими MagSafe и Qi2, включая iPhone и современные модели Android-смартфонов с магнитным креплением. Для пользователей доступно шесть вариантов дизайна: Moonrise, Black, Sunset, Alien, Forest Green и Ocean Blue. На момент анонса аксессуар продается по акционной цене в $60.
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Павер-банка Pitaka на 5000 мАч с MagSafe весит 118 г аккумулятор беспроводная зарядка
Pitaka анонсировала новый внешний аккумулятор Aramid Fiber Magnetic Power Bank, сочетающий компактность, прочность и современные стандарты беспроводной зарядки
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