Павер-банк Pitaka на 5000 мАч з MagSafe важить 118 г

Виробник аксесуарів Pitaka анонсував новий зовнішній акумулятор Aramid Fiber Magnetic Power Bank, що поєднує компактність, міцність та сучасні стандарти бездротової зарядки.

Новинка важить 118 грамів та має габарити 102×70×8,8 мм, що робить її зручною для щоденного використання разом зі смартфоном. Місткість павербанку становить 5000 мАгод.

Pitaka Aramid Fiber Magnetic Power Bank підтримує швидке бездротове заряджання за стандартом Qi2 з потужністю до 15 Вт, а також зарядку через USB-C до 20 Вт. Корпус пристрою виконаний з арамідного волокна – легкого та дуже міцного матеріалу з текстурованою поверхнею, що забезпечує комфортне використання та зносостійкість.

Акумулятор сумісний із пристроями, що підтримують MagSafe та Qi2, включаючи iPhone та сучасні моделі Android-смартфонів з магнітним кріпленням. Для користувачів є шість варіантів дизайну: Moonrise, Black, Sunset, Alien, Forest Green і Ocean Blue. На момент анонсу аксесуар продається за акційною ціною $60.