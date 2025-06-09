Павер-банк Pitaka на 5000 мАч з MagSafe важить 118 г09.06.25
Виробник аксесуарів Pitaka анонсував новий зовнішній акумулятор Aramid Fiber Magnetic Power Bank, що поєднує компактність, міцність та сучасні стандарти бездротової зарядки.
Новинка важить 118 грамів та має габарити 102×70×8,8 мм, що робить її зручною для щоденного використання разом зі смартфоном. Місткість павербанку становить 5000 мАгод.
Pitaka Aramid Fiber Magnetic Power Bank підтримує швидке бездротове заряджання за стандартом Qi2 з потужністю до 15 Вт, а також зарядку через USB-C до 20 Вт. Корпус пристрою виконаний з арамідного волокна – легкого та дуже міцного матеріалу з текстурованою поверхнею, що забезпечує комфортне використання та зносостійкість.
Акумулятор сумісний із пристроями, що підтримують MagSafe та Qi2, включаючи iPhone та сучасні моделі Android-смартфонів з магнітним кріпленням. Для користувачів є шість варіантів дизайну: Moonrise, Black, Sunset, Alien, Forest Green і Ocean Blue. На момент анонсу аксесуар продається за акційною ціною $60.
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Павер-банк Pitaka на 5000 мАч з MagSafe важить 118 г акумулятор бездротова зарядка
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