Открыть PDF на Android теперь можно без сторонних приложений

Google наконец-то встроил полноценный PDF-читатель в приложение Chrome для Android, избавив пользователей от необходимости использовать сторонние программы вроде Google Drive.

Ранее при открытии PDF-файлов через Chrome появлялось окно «Открыть с помощью», которое предлагало выбрать другое приложение. Теперь документы открываются прямо в браузере без лишних действий. Новый PDF-ридер поддерживает поиск текста, аннотирование с помощью карандаша, маркера и ластика, а также позволяет менять цвет и толщину линий.

Хотя функция тестировалась ещё с прошлого года, широкое внедрение началось только сейчас. На данный момент PDF-ридер доступен для устройств на Android 15, но в ближайшее время Google планирует расширить поддержку до Android 12 и новее.

После того, как у iOS 18 появилась поддержка RCS, технический руководитель ассоциации GSM Том Ван Пелт объявил, что следующим шагом станет сквозное шифрование сообщений между iOS и Android. Через шесть месяцев ассоциация, занимающаяся развитием стандарта, официально представила эту функцию, и скоро она станет доступна пользователям.

Сквозное шифрование (E2EE) будет работать на основе протокола безопасности уровня сообщений (MLS). Это делает RCS первой крупномасштабной службой обмена сообщениями, поддерживающей E2EE между клиентскими реализациями от разных поставщиков.

Вместе с тем, в рамках релиза RCS Universal Profile 3.0 представили расширенный формат глубоких ссылок и еще несколько меньших усовершенствований, а именно улучшение кодека для обмена звуковыми сообщениями и упрощенное управление подписками с отправителями бизнес-сообщений.

Внедрение сквозного шифрования не отменяет ранее доступные функции RCS для обмена сообщениями между пользователями iOS и Android. Пользователи смогут отправлять групповые сообщения, делиться медиафайлами высокого качества и просматривать уведомления о прочтении и индикаторы ввода.

Apple в комментарии для 9to5Mac сообщила, что добавить сквозное шифрование в iOS, iPadOS, macOS и watchOS в будущих обновлениях системы, однако точных временных рамок не указала.