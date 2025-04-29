Відкрити PDF на Android тепер можна без сторонніх програм

Google нарешті вбудував повноцінний PDF-читач у додаток Chrome для Android, позбавивши користувачів необхідності використовувати сторонні програми на кшталт Google Drive.

Раніше при відкритті PDF-файлів через Chrome з’являлося вікно “Відкрити за допомогою”, яке пропонувало вибрати іншу програму. Тепер документи відкриваються прямо в браузері без зайвих дій.

Хоча функція тестувалася ще з минулого року, широке впровадження почалося тільки зараз.

Після того як у iOS 18 з’явилася підтримка RCS, технічний керівник асоціації GSM Том Ван Пелт оголосив, що наступним кроком стане наскрізне шифрування повідомлень між iOS та Android. Через шість місяців асоціація, що займається розвитком стандарту, офіційно представила цю функцію, і незабаром стане доступна користувачам.

Наскрізне шифрування (E2EE) буде працювати на основі протоколу безпеки рівня повідомлень (MLS). Це робить RCS першою великомасштабною службою обміну повідомленнями, що підтримує E2EE між реалізаціями клієнтів від різних постачальників.

Разом з тим, у рамках релізу RCS Universal Profile 3.0 представили розширений формат глибоких посилань та ще кілька менших удосконалень, а саме покращення кодеку для обміну звуковими повідомленнями та спрощене керування підписками з відправниками бізнес-повідомлень.

Використання наскрізного шифрування не скасовує раніше доступні функції RCS для обміну повідомленнями між користувачами iOS та Android. Користувачі зможуть надсилати групові повідомлення, ділитися медіафайлами високої якості та переглядати повідомлення про прочитання та індикатори введення.

Apple в коментарі для 9to5Mac повідомила, що додати наскрізне шифрування до iOS, iPadOS, macOS і watchOS у майбутніх оновленнях системи, проте точних часових рамок не вказала.