Опубликованы системные требования игры Assassin’s Creed Shadows29.01.25
Компания Ubisoft поделилась полными системными требованиями для своего нового экшена Assassin’s Creed Shadows, действие которого разворачивается в феодальной Японии. Ubisoft предоставила подробную таблицу конфигураций, охватывающую широкий спектр производительности. На минимальных и средних настройках игра доступна даже на устаревших системах, но для того чтобы увидеть игру во всей красе, потребуется мощная конфигурация.
Релиз игры Assassinʼs Creed Shadows по идее состоится 20 марта 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Системные требования Assassin’s Creed Shadows
для 1080p/30 fps и выборочная трассировка лучей
- ОС: Windows 10 или 11
- Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 ГБ в двухканальном режиме
- Видеокарта: GeForce GTX 1070, Radeon RX 5700 или Intel Arc A580
- Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD
- DirectX 12
для 1080p/60 fps и выборочная трассировка лучей
- ОС: Windows 10 или 11
- Процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X
- Оперативная память: 16 ГБ в двухканальном режиме
- Видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti, Radeon RX 6700 XT или Intel Arc B580
- Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD
- DirectX 12
для 1440p/60 fps и выборочная трассировка лучей
- ОС: Windows 10 или 11
- Процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X
- Оперативная память: 16 ГБ в двухканальном режиме
- Видеокарта: GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT
- Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD
- DirectX 12
для 4K/60 fps и выборочная трассировка лучей
- ОС: Windows 10 или 11
- Процессор: Intel Core i5-12700K или AMD Ryzen 7 5800X3D
- Оперативная память: 16 ГБ в двухканальном режиме
- Видеокарта: GeForce RTX 4070 Ti Super или Radeon RX 7900 XT
- Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD
- DirectX 12
для 1080/30 fps и стандартная трассировка лучей
- ОС: Windows 10 или 11
- Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 ГБ в двухканальном режиме
- Видеокарта: GeForce RTX 2070, Radeon RX 6700 XT или Intel Arc B580
- Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD
- DirectX 12
для 1440p/60 fps и стандартная трассировка лучей
- ОС: Windows 10 или 11
- Процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X
- Видеокарта: GeForce RTX 4070 Super или Radeon RX 7800 XT
- Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD
- DirectX 12
для 1440p/60 fps и расширенная трассировка лучей
- ОС: Windows 10 или 11
- Процессор: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7800X3D
- Видеокарта: GeForce RTX 4080
- Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD
- DirectX 12
для 4K/60 fps и максимальная трассировка лучей
- ОС: Windows 10 или 11
- Процессор: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7800X3D
- Видеокарта: GeForce RTX 4090
- Место на диске: неизвестно, рекомендуется SSD
- DirectX 12
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